صديق المالكي وإيران ..أبو ريشة: يشن هجوما على النجيفي استجابة لطلب الحلبوسي

صديق المالكي وإيران ..أبو ريشة: يشن هجوما على النجيفي استجابة لطلب الحلبوسي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس مؤتمر صحوة العراق الشيخ احمد أبو ريشة، الاثنين، عن فحوى اتصال جمعه مع رئيس الجبهة العراقية أسامة النجيفي خلال اجتياح “ داعش” للمحافظات الغربية، مبينا أن النجيفي ابلغه بأن ليس جميعهم “دواعش” وان بينهم “ثوار لهم حقوق”.وقال أبو ريشة في صفحته على الفيسبوك ، إن “النائب اسامه النجيفي كان رئيس مجلس النواب عندما هاجمنا الإرهاب اتصلت عليه لمساندتنا قبل ان تستباح الديار من الإرهابيين ، فصدمت لجوابه لنا بالقول :(ماكلهم داعش ) هنالك ثوار لهم حقوق”.وأضاف أنه “سقطت الموصل نتيجة هذا المنطق الذي تبناه.. وسقطت الرمادي أيضا عندما كان نائب رئيس الجمهورية ، وعندما بدأ الحراك السياسي لغرض التهيئة للانتخابات ، وليس لديه منصب بدأ يطالب بالمغيبين وحقوق المكون السني”.وختم أبو ريشية منشوره بالاية القرانية: “بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ”.وافاد مصدر اليوم.ان الحلبوسي طلب من أبو ريشة ترك دبي والتوجه إلى بغداد والانبار لإقناع جبهة النجيفي بعد المضي في إقالته.

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