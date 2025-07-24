صراعاً على خدمات اللاعب هارون احمد بين ادارتي دهوك وزاخو

بغداد/ شبكة أخبار العراق- تشهد ادارتي دهوك وزاخو صراعاً حاداً للحصول على خدمات اللاعب هارون احمد الذي مثل نادي دهوك الموسم الماضي، وظهر بشكل ملفت في دوري نجوم العراق وبطولة كأس الخليج للأندية التي توج بلقبها الفريق.

وقد عرض عليه ناديه دهوك 500 مليون دينار، من أجل تجديد عقده للموسم 2025-2026، فيما عرض نادي زاخو عليه 800 مليون دينار للتعاقد معه للموسم ذاته.

وتتواصل زاخو بتقديم عروض مالية كبيرة للاعبين بارزين، حيث قدمت عرضاً مغرياً لهداف دوري النجوم ولاعب المنتخب الوطني ونادي الشرطة مهند علي (ميمي) وقدره مليار دينار للموسم الواحد، لتترك ادارة زاخو القرار الآن بيد ميمي لاتخاذ وجهته المقبلة.