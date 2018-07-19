صراع سنّي على كرسي رئاسة البرلمان القادم

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي، اليوم الخميس، عن وجود منافسة بين نائب رئيس الجمهورية، ورئيس تحالف القرار العراقي اسامة النجيفي، ورئيس كتلة بيارق الخير خالد العبيدي على منصب رئيس البرلمان المقبل.واضاف، ان “حراكا داخل البيت السني يجري بشقيّن من اجل الفوز برئاسة مجلس النواب المقبل، حيث يتحرك كيان سياسي (الاول) سني لفرض العبيدي كمرشح لرئاسة مجلس النواب الجديد لكون المنصب من حصة المكون السني وسط دعم من اطراف شيعية ورفض من بعض القوى السنية”.واوضح ان “كيانا سياسيا آخر يتحرك ايضا لفرض النجيفي كمرشح لرئاسة مجلس النواب الجديد، لكنه يصطدم برفض الاغلبية السياسية الشيعية واغلب القوى السنية بسبب عدم وجود مقبولية له”.يشار الى انه بموجب عرف غير رسمي لتقاسم السلطة في العراق، يتعين أن يكون رئيس البرلمان سنيا.يذكر أن رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري لم يفز في انتخابات 12 أيار الماضي، فيما كان وزير الدفاع السابق خالد العبيدي قد حصل على أكبر نسبة من عدد الأصوات في الموصل، بحسب نتائج الانتخابات التي لم تصادق عليها المحكمة الاتحادية الى الان.