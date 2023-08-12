صفقة..إطلاق سراح 5 جنود امريكان لدى إيران مقابل إطلاق أموالها المجمدة في العراق

صفقة..إطلاق سراح 5 جنود امريكان لدى إيران مقابل إطلاق أموالها المجمدة في العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت صحيفة نيويورك تايمز، الخميس (10 آب 2023)، عن صفقة مقايضة امريكية ايرانية، ستؤدي لاطلاق سراح جنود اميركيين مقابل الاموال الايرانية المقيدة في العراق.ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة ، ان “الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع طهران لإطلاق سراح 5 أمريكيين وإلغاء تجميد أموال لإيران”.واضافت ان “الاتفاق سيتضمن إلغاء تجميد نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني”.وسبق للعراق ان توصل لاتفاق مقايضة مع الجانب الايراني يتمثل بالنفط الاسود مقابل الغاز، لتجاوز عقبات تسديد الديون الايرانية.

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