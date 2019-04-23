مصدر:صفقة بين البارزاني والحلبوسي ..الجبوري محافظا لنينوى

مصدر:صفقة بين البارزاني والحلبوسي ..الجبوري محافظا لنينوى
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء (23 نيسان 2019)، بأن عدد المرشحين لمنصب محافظ نينوى وصل حتى صباح اليوم الى 29 مرشحا، بعد انسحاب مدير ناحية النمرود احمد عبيد من المنافسة.وافاد المصدر، إن “الترشيحات جميعها تنصب باتجاه تولي النائب احمد الجبوري بعد التوافقات الاخيرة بين مختلف الكتل والدعم الذي حصل عليه من الحزب الديمقراطي الكردستاني وعلى رأسه زعيم الحزب مسعود بارزاني في اطار صفقة عربية – كردية”.وأضاف، أن “المشكلة الوحيدة التي كانت تقف امام تولي الجبوري منصب المحافظ هي خلافاته السابقة مع الكرد وبعد التوصل الى حلها عن طريق محمد الحلبوسي فأن المنصب تم حسمه بشكل نهائي ومجلس المحافظة سيصوت على تعينه بجلسته المقبلة”، خلفاً للمحافظ المقال نوفل العاكوب.

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