صلوات الشياطين

صلوات الشياطين
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بقلم:اياد السماوي

عندما أعلنت المرجعية الدينية الدينية العليا في النجف الاشرف عن توّقف صلاة الجمعة في الصحن الحسيني المطّهر قبل عشرة أيام , كان ذلك حكما شرعيا واجب العمل به باعتباره حكما صادرا من أعلى مرجعية شيعية في العالم وليس في العراق فحسب , وكان الواجب يقضي أن يعمل الجميع بموجب فتوى المرجع الديني الأعلى ودعوة الناس إلى عدم الخروج من بيوتهم إلا في الحالات الضرورية القصوى .. وحين تعلن الحكومة حظر التجوال في جميع مدن العراق , فالأولى بالأحزاب والتيارات السياسية التي تتزّعم البلاد وتطالب بالإصلاح أن تلتزم بالقانون وتكون نموذجا لباقي أبناء الشعب في احترام القانون ورجال الشرطة الذين يسهرون على حماية أرواح الناس , وليس الاعتداء عليهم بالضرب والشتم والكلام البذيء .. والذين أقاموا صلاة الجمعة يوم أمس في الكوفة والعمارة وبغداد وباقي مناطق العراق , يعلمون جيدا أنّ المئات من المصابين بهذا الوباء سينقلونه إلى الآلاف من غير المصابين وهؤلاء بدورهم سينقلون هذا الوباء إلى عوائلهم ومن يحتّك ويلتقي بهم لتتحوّل هذه الصلوات الشيطانية إلى سبب مباشر لانتشار الوباء والبلاء في بلدنا ..إنّ الجهة السياسية المشرفة على هذه الصلوات اللا عبادية , قد ارتكبت يوم أمس جريمة كبرى بحق طائفتها وشعبها .. فهي تعلم علم اليقين أنّ هذه التجمعات ستكون سببا لانتشار الوباء وعدم السيطرة عليه , وستؤدي إلى حصد أرواح عشرات الآلاف من العراقيين .. فإذا كانت أيطاليا وألمانيا وبريطانيا وأسبانيا ودول العالم المتقدّم قد أعلنت أنّ الوباء قد خرج عن حدود السيطرة ولم تعد لهذه البلدان القدرة على السيطرة عليه , وهي تملك كلّ الإمكانات والقدرات المتطورة التي لا يمتلكها العراق , فكيف ببلد مثل العراق يفتقد لعشر معشار ما تمتلكه هذا الدول من الإمكانات والقدرات ؟ أليس البديل أن هو إرشاد الناس وإجبارهم على عدم الخروج كسبيل وحيد للنجاة من هذا الوباء القاتل ؟ وهل إقامة الجمعة في زمن انتشار الوباء هو عبادة وطاعة لله تعالى ؟ أم هي طاعة عمياء للجهل وتحدّ للشرع والقانون ؟ ماذا لو انتقل هذا الوباء إلى عوائلكم وأطفالكم أيها الهمج الرعاع ؟ هل سيشفيكم من أمركم بالخروج لهذه الصلوات الشياطنية ؟ أم إنّه سيتبرأ منكم ويغرّد عليكم .. جهلة جهلة جهلة .. ؟ ختاما .. ادعوا الحكومة والقضاء العراقي إلى إصدار أوامر القبض بحق الذين دعوا إلى إقامة هذه الصلوات الشيطانية وتقديمهم للقضاء بتهمة التسبب في انتشار الوباء في العراق ..

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