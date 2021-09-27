صليوا:رئاسة البرلمان الحالية الاسوأ منذ 2003

صليوا:رئاسة البرلمان الحالية الاسوأ منذ 2003
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف النائب السابق جوزيف صليوا، الاثنين، رئاسة مجلس النواب الحالية بأنها الاسوأ منذ 2003 ، مبينا ان عدد القوانين المشرعة في الدورة النيابية الحالية قليل جدا.وقال صليوا، ان “الدورة النيابية الحالية ورئاستها هي الاسوأ منذ عام 2003 ولغاية الان بسبب عدم تمكنها من حل المشاكل وتشريع القوانين الخدمية”.واضاف ان “الدورة النيابية السابقة شهدت الكثير من الازمات سيما قضية عمليات التحرير ضد داعش وفقدان السيطرة على اجزاء واسعة من العراق فضلا عن انتهاء الاعتماد على النفط الا انها كانمت انشط ومررت العشرات من القوانين”.واشار صليوا الى ان “القوانين التي تم تمريرها خلال الدورة الحالية هزيلة وعددها قليل للغاية ولا يرتقي لمستوى البرلمان وحجم التحديات سيما مع ارتفاع اسعار النفط والانتهاء من تحرير العراق والشروع في عمليات الاعمار”.

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