صمت المرجعيات الدينية يزيد الموبقات

بقلم:علي الكاش

قال تعالى في سورة البقرة 11ـ 12 (( وَإِذا قيل لَهُم لَا تفسدوا فِي الأَرْض قَالُوا إِنَّمَا نَحن مصلحون إِلَّا إِنَّهُم هم المفسدون وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ)) لم تظهر الحكومات الإسلامية المتتالية أي اعتبار لظواهر شاذة اجتاحت المجتمع العراقي مثل زواج المتعة والمثلية واللواط وظاهرة زاج القاصرات وتفخيذ الرضيعة وانحراف بوصة المجتمع العراقي عن مكارم الاخلاق والقيم النبيلة التي اوصى بها الدين والأعراف والتقاليد، التي كانت سائدة إلى الى ما قبل تحكم رجال الدين والمرجعيات في مقدرات البلد، بلغت الحيرة اوجها في تفسير ما حدث، والعجز عن فهم ازورار الناس عن تلك القيم، وانغماسهم في العهر، والفجور، وانهيار السلوكيات دون أن يلاحظ حادب، او المرجعية الدينية تلك الشواذ، فقد توارت عن الأنظار، وأغلقت بابها، مع انها دست انفها في كل شؤون البلاد ما عدا انحراف اخلاقية المجتمع.

أولا ـ التشجيع على الفساد

لعل من نافلة القول أن نوضح، بأن المرجعيات الدينية تارة تشجع تلك القيم مثل زواج المتعة وزواج القاصرات وتفخيذ الرضيعة ونكاح الدبر، وتارة تتغاضى عن بعضها كاللواط والمثلية، لاشك ان تجهيل العوام من مهما المرجعيات الدينية، لأنه لا يمكن ان يخصص المثقف والواعي 20% من راتبه لمراجع لا يعرف اصلهم وفصلهم، عمامات تدعي النسب للنبي المصطفى، والنبي لا ولد له، والابن ينسب الى الأب وليس الأمـ قال تعالى في كتابه الكريم، سورة الأحزاب/40(( مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ )). يزعم بعض الشيعة سيما العوام بانهم لا يأخذون بزواج المتعة لأنه لا يتوافق مع عاداتهم وتقاليدهم، لكن المردع الشيعي السيستاني يرفض هذا التبرير ويطالب شيعته لان ينفذوا الاحكام الشرعية لأنها تسمو على العادات والتقاليدـ لاحظ السؤال والجواب في المسألة 612

السؤال: هناك بعض من يدعي ان بعض الاحكام الشرعية غير قابلة للتطبيق في بعض المجتمعات كالزواج المنقطع مثلا، فهل يؤخذ بدعواهم، ويغير الحكم الشرعي ام ماذا؟ واذا كان يغير فما ضوابط هذا التغيير؟

الجواب: لا يتغير الحكم، بل لابد من تغيير العادات والتقاليد.

(الفوائد الفقهية2/229). هذا الامر ليس بغريب لان المرجع السيستاني نفسه ابن متعة كما ورد في الويكيبيديا. الحقيقة ان رأسمال الأحزاب الشيعية في العراق هم العوام من الجهلة والطائفيين. وفيما يتعلق باللواط فهو جائز لشيعة علي، ورد عن السيد المرتضى في عيون المعجزات : قال حدثني أبو التحف، قال: حدثني سعيد بن مرة يرفعه برجاله إلى عمار بن ياسر أنه قال: كان أمير المؤمنين (ع ) جالسا في دار القضاء فنهض إليه رجل يقال له صفوان بن الأكحل، وقال : أنا رجل من شيعتك وعليّ ذنوب ، وأريد أن تطهرني منها في الدنيا لأرتحل إلى الآخرة وما عليّ ذنب. فقال (ع): قل لي بأعظم ذنوبك ما هي؟ فقال: أنا ألوط الصبيان. فقال: أيما أحب إليك ضربة بذي الفقار ، أم أقلب عليك جدارا أو اضرم لك نارا ؟ فإن ذلك جزاء من ارتكب ما ارتكبته . فقال: يا مولاي أحرقني بالنار . فقال صلى الله عليه وآله : يا عمار أجمع له ألف حزمة من قصب فأنا اضرمه غدا بالنار ، وقال للرجل : امض وأوص. فقال: فمضى الرجل وأوصى بما له وعليه ، وقسم أمواله بين أولاده، ثم أتى باب حجرة أمير المؤمنين (ع) بيت نوح (ع) شرقي جامع الكوفة فلما صلى أمير المؤمنين (ع) وأنجانا به الله من الهلكة . قال: يا عمار نادى في الكوفة : أخرجوا وانظروا كيف يحرق عليّ رجلا من شيعته بالنار . فقال أهل الكوفة أليس قالوا: إن شيعة عليّ ومحبيه لا تأكلهم النار؟ وهذا رجل من شيعته يحرقه بالنار، بطلت إمامته ، فسمع ذلك أمير المؤمنين (ع) .قال: يا عمار فأخرج الإمام وبني عليه ألف حزمة من القصب، وأعطاه مقدحة من الكبريت ، وقال له : اقدح واحرق نفسك، فإن كنت من شيعة علي وعارفيه ما تمسك النار وانت كنت من المخالفين المكذبين فالنار تأكل لحمك، وتكسر عظمك. قال: فقدح النار على نفسه واحترق القصب، وكان على الرجل ثياب كتان أبيض لمعلقها النار ولم يقربها الدخان، فاستفتح الإمام وقال: كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا ثم قال: أنا قسيم ا لجنة والنار”. (مدينة معاجز الأئمة1/258).

قال باروخ سبينوزا” اذا غاب العقل ظهرت الخرافة، واذا سادت الخرافة ضاع العقل”. ثانيا ـ أموال المرجعية بالمليارات من الدولارات

الأغرب منه ان المرجعيات الدينية تمتلك المليارات من الدولارات تحت مظلة الخمس ورد المظالم وخصومات تصدير النفط 20% لتنشأ القصور في لندن وغيرها من دول الكفر كما تسميها، مع ان الخمس كما ورد في القرآن الكريم يخص مغانم الحرب، فقد ورد في القرآن الكريم سورة الأنفال/41 ((وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ))، واتفق المفسرون بأن الله تعالى قصد بها أموال الكفار خلال الحرب، وقال تعالى في السورة نفسها((يوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ)) أي خلال الحرب بين المسلمين والكفار. انهم يحللون ما حرم الله ويكيفون الآيات ويطوعونها وفق مصالحهم الدنيوية، ولهم قصاص في الآخرة. ثالثا ـ السرقة حلال للمصدر المجهول

ربما مما لا يقبله العقل السليم ويرفقه المنطق والشرع ان المرجعيات الدينية أحلت السرقة، بعد تخميسها، أي دفع الخمس من قيمة المسروقات، وهذا الأمر كان له اثرا مدمرا بعد احتلال العراق فقد هبٌ عوام الشيعة الى سرقة أموال الدولة وممتلكاتها والبنوك تحت راية هذه الفتوى المضللة، فقد ورد

ورد في منهاج الصالحين للسيستاني تعريفا للبنوك بأنها على ثلاثة أنواع هي:

ـ البنك الأهلي: ما يتكون رأسماله من مال شخص واحد، او اشخاص مشتركين.

ـ البنك الحكومي: يكون رأسماله مكونا من أموال الدولة.

ـ البنك المشترك: هو الذي تشترك فيه الدولة مع والأهالي في تكوين رأسماله.

” يجوز للشخص ان يقبض المال من البنك بعنوان مجهول المالك، لا بقصد الاقتراض، والاحوط ان يكون ذلك بأذن الحاكم الشرعي”. (منهاج الصالحين/431/ المسألة الثانية). راجع (منهاج الصالحين1/ العبادات/باب مستحدثات المسائل/ طبعة عام 1996)، أي أموال البنك مجهولة المالك، وهذه يفسر سرقة وتهريب النفط ،والاستيلاء على أموال البنوك. وورد في المسألة /5 ” لا يجوز الإيداع في البنوك الحكومية، بمعنى اقراضها، مع اشتراط الحصول على الزيادة، فانه ربا، بل إعطاء المال اليها ولو من دون شرط الزيادة، بمنزلة الاتلاف له شرعا، لأن ما يمكن استرجاعه من البنك، ليس هو مال البنك، بل من المال المجهول مالكه”. وفي المسألة السابعة ورد” تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكومية فيما تقدم من الاحكام، لأن الأموال الموجودة لديها يتعامل معها معاملة مجهول المالك، فلا يجوز التصرف فيها من دون مراجعة الحاكم الشرعي”، الحاكم الشرعي مقصود به السيستاني نفسه.

وبعد ان تم نهب البنوك وممتلكات الدولة بعد احتلال العراق عام 2003 ورد التالي” المال المجهول مالكه غير الضائع لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه، فإن أخذه كان غاصباً ضامناً بل حتى المال المجهول المالك الضائع فان وقع بيد اي شخص فحكمه يكون حكم اللقطة، يبقى مدة في حوزته يسأل عن صاحبه، فان يئس التعرف عليه تصدق به على الفقراء والمساكين بنية صاحب المال”. (راجع منهاج الصالحين / الجزء الثاني)، كلام يناقض بعضه البعض.

طبعا هذه الفتاوى الضالة لا تقتصر على المرجع الشيعي علي السيستاني، بل بقة مراجع الشيعة، فقد ذكر العلامة السيد كمال الحيدري في لقاء تلفازي” هناك فتاوى فقهية تسهل السرقات الحاصلة الآن، بل 99% من الفتاوى الفقهية ترى ان الأموال الموجودة في البنوك كلها مجهولة المالك، فمن يستطيع ان يأخذها فليأخذ كما يريد، هذه فتاوى فقهية موجودة في اكثر الرسائل العملية”، وذكر عبد الحليم الغزي: ان المرجعية السيستانية والبقية من المراجع يتعاملون مع أموال البنوك على انها أموال مالكها مجهول، بما في ذلك البنوك المشتركة، التي رأسمالها الأساسي من الحكومة ومن الأهالي”. (الحلقة/17). قال المرجع الديني لحزب الفضيلة الشيخ محمد اليعقوبي في 29/6/2017 ان استحواذ ‏‏ الاحزاب على‎ ‎المال العام من خلال قنوات متعددة الاتجاهات (حلال) لان هذه الاموال هي‎ ‎لخدمة ‏تنفيذ مشاريعها”.

هناك مسألة لابد من اثارتها تتعلق بموقف علي بن ابي طالب من تولي ابن عمه (ابن عباس) بيت المال، لأنه يفترض على علي ان لا يحاسب العباس على سرقة بيت المال على اعتبار انه مجهول المالك، فقد ورد في كتب الشيعة ما ذكره العلامة المجلسي” قد روى أرباب هذا القول أن عبد الله بن عباس كتب إلى علي عليه السلام جوابا عن هذا الكتاب قالوا: وكان جوابه: أما بعد فقد أتاني كتابك تعظم علي ما أصبت من بيت مال البصرة ولعمري إن حقي في بيت المال لأكثر مما أخذت والسلام. قالوا فكتب إليه علي عليه السلام: أما بعد فإن من العجب أن تزين لك نفسك أن لك في بيت مال المسلمين من الحق أكثر مما لرجل من المسلمين فقد أفلحت إن كان تمنيك الباطل وادعاؤك ما لا يكون ينجيك من المأثم ويحل لك المحرم إنك لانت المهتدي السعيد إذا. وقد بلغني أنك اتخذت مكة وطنا وضربت بها عطنا تشتري بها مولدات مكة والمدينة والطائف تختارهن على عينك وتعطي فيهن مال غيرك. فارجع هداك الله إلى رشدك وتب إلى الله ربك واخرج إلى المسلمين، من أموالهم فعما قليل تفارق من ألفت وتترك ما جمعت وتغيب في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد قد فارقت الأحباب وسكنت التراب وواجهت الحساب غنيا عما خلفت فقيرا إلى ما قدمت والسلام. قالوا فكتب إليه عبد الله بن عباس أما بعد قد فإنك أكثرت علي ووالله لان ألقى الله قد احتويت على كنوز الأرض كلها من ذهبها وعقيانها ولجينها أحب إلي من أن ألقاه بدم أمرؤ مسلم والسلام”. (بحار الانوار33/501). (شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد16/170). (شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني5/89). (نهج السعادة للشيخ المحمودي5/334). (اعيان الشيعة للسيد محسن الأمين1/522).

تنويه

قال ابن ابي الحديد: قد اختلف الناس في المكتوب إليه هذا الكتاب. فقال الأكثرون: إنّه عبد اللّه بن العبّاس- رحمه اللّه- ورووا في ذلك روايات و استدلّوا عليه بألفاظ من ألفاظ الكتاب، كقوله «أشركتك في امانتي و جعلتك بطانتي و شعاري و أنّه لم يكن في أهلي رجل أوثق منك»، و قوله «على بن عمّك قد كلب»، ثمّ قال ثانيا: “قلبت لابن عمّك ظهر المجنّ”؟ رابعا: ترويج تجارة المخدرات

في الوقت الذي حرم مراجع الشيعة الخمور، فهم اباحوا او تغاضى البعض منهم المخدرات، فقد نقل

الميرزا جواد التبريزي فنوى الخوئي” سؤال 1286 : هل تجوز زراعة الترياق والهيروين وبيعهما ، خصوصا مع فرض امكان الانتفاع بهما ببعض الفوائد ؟ الخوئي : لا مانع من ذلك في حد نفسه، ما لم يترتب عليه مفسدة”. (كتاب صراط النجاة 2/417). وقال المرجع الديني لحزب الفضيلة الشيخ محمد اليعقوبي في 29/6/2017″ بجواز المتاجرة بالمخدرات وحبوب‎ ‎الكبسلة والمشروبات ‏الروحية لأنها تقع ضمن عملية المتاجرة”‏، وهذا يفسر رواج المخدرات في سوريا والعراق ولبنان ، فقد ذكر المرجع الشيعي اللبناني علي الأمين ـ كان علي الأمين يشغل منصب المفتي الجعفري للطائفة الشيعية في صور وجبل عامل (جنوب لبنان) حتى عام 2008، قبل أن يقوم حزب الله بعزله من منصبه ـ في حديث لصحيفة الشرق الأوسط ” حزب الله يمتلك السلاح والمخدرات والإمكانات المالية”. في حين ذكر العاملي ” قال النبي (ص): أياكم والحشيش، فإن الحشيش خمر العجم، يسلب الحياء من العين، ‏ويسلب الإيمان عند الموت”. (المخلاة/286). اشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان، نحو دول الخليج العربي، محذرة في الوقت نفسه من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك للمخدرات من الدرجة الأولى.

وتقول التقارير الصادرة عن الامم المتحدة أن محافظات العراق الجنوبية الشهيرة بزراعة رز العنبر العراقي والتمور المتنوعة الشهيرة قد استبدلتها بزراعة الخشخاش ذي الورود الحمراء القانية الذي يحقق أرباحا تفوق مئات المرات عن ما يحققه العنبر أو أي منتوج آخر. اما المصدر الرئيس للمخدرات في العراق، أكد قائد شرطة البصرة‎ ‎الفريق رشيد فليح بتاريخ 8/11/2018 ” بأن 99% من المخدرات التي ‏تدخل للعراق‎ ‎مصدرها إيران و1% من دولة الكويت”. لا احد يجهل عمليات القتل والسرقة التي تسببت عن ظاهرة ادمان المخدرات، واخطرها زنا المحارم. خامسا: نشر الجهل عبر الدجل

عندما ترى العاصمة بغداد تسرح فيها الجمال والخيول والحمير في اهم شوارعها، تقف متعجبا كأنك تعيش عصر الجاهلية، علاوة على التمثيليات والمسرحيات التي تجهل الانسان يشعر بالأسف على ما آل اليه العراق في ظل الحكم الشيعي، والأغرب منه ان مرجعية النجف ترى هذه المهازل دون ان تتدخل، كأنها راضية عما يفعله عوام الشيعة، مع ان من اهم واجباتها بعد الخمس والمتعة هو الحفاظ على بيضة الشيعة ونصرة المذهب، ونتساءل هل نصرة المذهب تكون عبر هذه المهازل؟ والى اين تريد المرجعية تسير بشيعة العراق؟ الحقيقة ارسل لي مشهد لا يمكن لأي انسان عنده غيره ان يقبله، حيث يقوم شباب بتوزع الواقي الذكري على الزوار، وعندما تعلم ان الآلاف من النساء الايرانيات جئن الى العراق بلا محرم، ستعرف السبب وراء توزيع هذه الواقيات، انكرت في البداية ما اشاهده، ولم اصدق ما تراه عيني على الرغم من وضوح الصورة، لكن عندما اتصلت بأبن عمي وهو يشارك في هذه المراسم العاشورية، أكد لي هذه الصورة وانها توزع على الرجال والشباب فقط، وعندما تساءلت لماذا يتم توزيعها علنا؟ أجاب بسبب زواج المتعة وخشية المرجعية من انتشار الامراض التناسلية!! يا اللهي ما يحصل في العراق لا يمكن ان يتصوره العقل، من تفخيذ الرضيعة الى زواج القاصرات الى إشاعة المتعة، اين عقلاء الشيعة ومثقفيهم مما يحدث؟

لقد اساء شيعة العراق الى الحسين إساءة لا يمكن ان تصدر من حب او موالي له، اساءوا له في حياته عبر الخذلان، واساءوا اكثر في مماته عبر الشرك والهتان. الخاتمة

لذا يمكن تفنيد القول بان المرجعية تحافظ على المذهب وتنصره، فضررها اكثر اكبر من نفعها، فالموبقات التي ذكرناها وردت في كتب كبار المراجع، واضرارها على المجتمع لم تعد بعيدة عن الأنظار، العراق ولبنان وايران شواهد على الدور السيء الذي مارسه رجال الدين في تخلف المجتمع ونشر الجهل والظواهر السلبية.

رحم الله الشاعر معروف الرصافي بقوله:

يقولون نحن المصلحون ولم أجد … لهم في مجال القول غير المفاسد