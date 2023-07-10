“صميم” أول فيلم عراقي لياس الناصر

“صميم” أول فيلم عراقي لياس الناصر
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أهمية الفنان الرائد ياس علي الناصر تعود إلى إنتاجه أول فيلم عراقي “صميم”، ولد الناصر في الكرخ عام 1921، وولع بالفن مبكراً، فعمل في عدة فرق مسرحية وجمعيات فنية، كما نظم الحفلات “الترنيمية” باسم مستعار هو “الهاوي صباح”، ما أتاح له فرصة أن يعمل ممثلاً في فيلم “ليلى في العراق” (1949) لأحمد كامل مرسي، كما مثل في فيلمين تركيين أنتجا في استوديو بغداد، هما: “ارزو وقمبر”، و “طاهر وزهرة”.أصدر ياس الناصر عدة مجلات فنية في خمسينيات القرن الماضي، هي “الكوكب”، و”صرخة الفن”، و “دنيا الفن”، وهذا ما جعله على تماس مع الوسط الفني، ثم أقدم على خطوة جسورة، إذ أسس مع صلاح الدين البدري، شركة “دنيا الفن” التي أنتجت أول فيلم عراقي صميم بعنوان “فتنة وحسن” من إخراج حيدر العمر وبطولة ياس علي الناصر ومديحة رشدي، كما مثل فيلم “دكتور حسن”(1959) للمخرج محمد منير الياسين، وكذلك شارك الناصر في فيلم “عفرة وبدر”(1964) وكان آخر أفلامه دوراً صغيراً في فيلم “النهر” (1978) لفيصل الياسري.  

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