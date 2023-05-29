صندوق النقد الدولي يدعو الهيئة العامة للتقاعد إلى الإصلاح الإداري والمالي

صندوق النقد الدولي يدعو الهيئة العامة للتقاعد إلى الإصلاح الإداري والمالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحثت هيئة التقاعد وصندوق تقاعد موظفي الدولة مع صندوق النقد الدولي في عمّان خطط هيئة التقاعد في الاصلاح الاداري والمالي.وذكر بيان لهيئة التقاعد، أن “رئيس هيئة التقاعد ماهر حسين رشيد، ومدير عام صندوق التقاعد حيدر جاسم حمزة،  حضرا الاجتماع الدوري الذي دعا اليه صندوق النقد الدولي وذلك لمناقشة التقدم المحرز لقطاع التقاعد في العراق والاستماع الى خطط هيئة التقاعد فيما يخص الإصلاح الإداري والمالي”.واضاف البيان، “حيث استعرض ماهر حسين رؤية ورسالة هيئة التقاعد الوطنية وصندوق تقاعد موظفي الدولة والأولويات الاستراتيجية للسنوات المقبلة وأهم المشاكل والمعوقات التي تسعى الهيئة الى معالجتها”. وقد اعرب ممثلو صندوق النقد الدولي، بحسب البيان، عن “ارتياحهم تجاه الاولويات الستراتيجية والتي تمثل خارطة طريق واضحة المعالم يمكن ترجمتها الى برامج عمل وبتوقيتات زمنية محددة بما يحقق الاستدامة المالية”.

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