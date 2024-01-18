صندوق النقد الدولي يرحب بانضمام العراق إلى برنامج غير تمويلي لدعم الإصلاحات الاقتصادية

صندوق النقد الدولي يرحب بانضمام العراق إلى برنامج غير تمويلي لدعم الإصلاحات الاقتصادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، الخميس، ان  خطط الحكومة بمجال الإصلاح الاقتصادي والمالي بوابة وأساس لكل الإصلاحات، فيما اشاد صندوق النقد الدولي بالخطوات العراقية في مجال النظام المالي والمصرفي. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء  ، ان “السوداني استقبل  في دافوس  المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، وذلك على هامش مشاركة سيادته في منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا.” واضاف انه “جرى، خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون المالي بين العراق وصندوق النقد الدولي، ضمن إطار دعم المسار التنموي في العراق.وأشار السوداني إلى ان ” خطط الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي، بوصفه بوابة وأساساً لكل الإصلاحات التي تخطط لها الحكومة في مجمل القطاعات الحيوية.ورحبت جورجييفا “بانضمام العراق إلى برنامج غير تمويلي لدعم الإصلاحات الاقتصادية، حيث تبدأ اجتماعات مع الصندوق في الشهر القادم لتنفيذ هذا البرنامج، كما أشادت بالخطوات التي تقوم بها الحكومة في مجال النظام المالي والمصرفي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، معربة عن تفهمها خصوصية العراق والتحديات التي يواجهها.”.

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