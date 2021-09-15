صندوق النقد العربي يتوقع ارتفاع التضخم في العراق نتيجة الفشل والفساد الحكومي

صندوق النقد العربي يتوقع ارتفاع التضخم في العراق نتيجة الفشل والفساد الحكومي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع صندوق النقد العربي، يوم الأربعاء، ارتفاع التضخم السنوي في العراق خلال العامين الحالي والمقبل.وقال صندوق النقد العربي في تقرير له : انه من المتوقع ان “يتاثر العراق على المستوى العام للاسعار بسبب عوامل الفشل والفساد الحكومي ووباء كورونا على مستوى الامدادات من السلع، اضافة الى اثر التغيرات في اسعار السلع المستوردة، لاسيما ان العراق يعتمد بشكل كبير على العالم الخارجي في تغطية حاجاته من السلع والخدمات”.وتابع ان “هذا الامر من شانه ان يبقي الاقتصاد العراقي عرضة للتقلبات المتوقعة في العالم سلبا او ايجابا، فضلا عن اثر التغيرات في قيمة العملة المحلية على قيمة تلك السلع والخدمات خاصة في ظل تراجع القوة الشرائية للدينار العراقي”.وتوقع الصندوق الى ان “يبلغ معدل التضخم السنوي في العراق حوالي 2.8 بالمئة خلال عام 2021 وسيرتفع الى 3.1 بالمئة خلال عام 2022”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *