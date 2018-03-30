صوت الارض وعندليب العراق في عمان

شبكة اخبار العراق :عمان – ضمن فعاليات الملتقى الثقافي والإعلامي لمجلس الأعمال العراقي في العاصمة الأردنية عمان والذي شهد حضور الفنانيين الكبيرين ياس خضر والملقب ب”صوت الارض” وحميد منصور “عندليب العراق” وسفير النوايا الحسنه وعلى قاعات فندق الميلانيوم كماشهد الحفل تكريم الفنانيين وسط حضور العديد من الشخصيات الفنية والثقافية والاعلاميه وإفتتح حميد منصور الحفل بأبرز اغانيه من الزمن الجميل والتي تميزت بها فترة السبعينات والثمانينات ومن أجمل ما غنى ،يم داركم ، وسلامات ، وذكرتني ، ويالداركم معمورة وأغنيات أخرى إشتهر بها الفنان الكبير حميد منصور

ومسك ختام الحفل أطرب الحاضرين الفنان ياس خضر بباكورة أعماله مثل .عزاز ،وجذاب ، حن وآنه حن ، الريل وحمد ، كما تمايل الحاضرون بمشاركتهم بلوحة الجوبية التي تميز بها الموروث الشعبي في غرب العراق

كما شكر وثمن الفنانيين الكبيرين الحضور الفاعل والتغطيه المتميزة لوكاله شبكة اخبار العراق ممثلة بالاستاذ ضياء الكواز رئيس التحرير