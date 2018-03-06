صولاغ يتساءل..أين ذهبت مليارات الدولارات التي خصصت إلى محافظة بغداد؟

صولاغ يتساءل..أين ذهبت مليارات الدولارات التي خصصت إلى محافظة بغداد؟
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بغداد/شبكة أخبار العراق-اتهم عضو الهيأة القيادية في المجلس الاعلى الاسلامي باقر جبر صولاغ، اليوم الثلاثاء، “محافظين سابقين” لبغداد، بإهدار المليارات على مشاريع بلا فائدة، في جميع مناطق محيط العاصمة، فيما شبهها بالصومال.وقال الزبيدي في بيان له اليوم، عنونه بـ”انقذوا الحسينية واهلها”، انه “على مدى (15) عاما، والاهمال السمة الابرز في منطقة الحسينية والمعامل والعبيدي والكفاءات “ولقمان الحكيم ” وجميع مناطق محيط بغداد”، مبيناً انه “لم يعد الامر مقبولا ايها السادة”.وتابع انه “خصوصا بعد انكشاف مفاسد محافظين سابقين اهدروا المليارات على مجاري لاتعمل وشوارع لاتحتمل ومدارس مهملة والمدينة في كل شتاء تعوم على مياه الامطار وكأننا في قرية نائية بالصومال ولسنا في ضواحي بغداد”.وبين الزبيدي ان “السنة الماضية قدمت الحسينية شهيدا في تظاهرة المطالبة بتحسين واقع المدينة ولازالت الحسينية تئن من الاهمال ولا احد يجيب انينها ولم يحاسب الفاسدون بل توجه احدهم الى عاصمة الضباب منعما بالاموال التي سرقها”.

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