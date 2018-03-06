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صولاغ يتساءل..أين ذهبت مليارات الدولارات التي خصصت إلى محافظة بغداد؟
نائب:مدارس جرف الصخر باتت سجوناً سرية لمليشيات الحشد الشعبي
حزب الدعوة:الدعم السعودي للعراق لن يؤثر على علاقتنا مع إيران
الصدر:تحفط 4 دول خليجية على قرار الجامعة العربية لإدانة التدخل العسكري التركي في العراق
رون بول:الولايات المتحدة حولت العراق إلى جحيم
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السعودية تتعهد ببناء ملعب لكرة القدم في العراق تعزيزاً للتعاون الوثيق ولنجاح المباراة الودية بين البلدين
يونس محمود رئيسا لرابطة اللاعبين الدوليين القدامى
عكاظ السعودية:قطر تشكل “لوبياً خبيثاً” لاقتحام الاتحاد العراقي لكرة القدم
نيمار مهددًا بالاستمرار مع فريقه الفرنسي خلال المرحلة المقبلة
اللقاء العراقي السعودي على استاد البصرة تأكيدا لتعزيز الأخوة بين البلدين
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