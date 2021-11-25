صولاغ يحذر من تطبيق سيناريو كركوك في سنجار

صولاغ يحذر من تطبيق سيناريو كركوك في سنجار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر وزير الداخلية الأسبق باقر جبر الزبيدي، الخميس، من تطبيق سيناريو كركوك في قضاء سنجار بمحافظة نينوى عبر إدخالها في دوامة النزاعات والتشكيك، مؤكدا على ضروة ان تكون مسؤولية امن سنجار مشتركة بين اهالي سنجار والقوات الأمنية.وقال الزبيدي في بيان ، إن “هناك محاولات حثيثة تقوم بها بعض الاطراف المحلية والإقليمية لإرباك الوضع في سنجار من خلال ضربها امنيا وديموغرافيا وابعاد سكانها المبعدين وتخويفهم من العودة اليها”، مبينا أن “ما يجري هو محاولة لإدخال سنجار في دوامة النزاعات والتشكيك كما حصل في كركوك والمناطق المتنازع عليها وهي عملية لازالت اثارها ومشاكلها واضحة للعيان ويدفع ثمنها اهالي هذه المناطق”.وأضاف، أن “هناك عمل كبير يقوم به الجيش العراقي والحشد الشعبي ووزارة الموارد المائية من اجل اقامة السياج الامني على الحدود العراقية السورية والذي سوف يقضي على عملية التسلل التي تقوم بها العناصر الإرهابية”، موضحا أن “هذا السياج الامني يزعج الكثير من الاطراف التي تراهن على تردي الوضع الامني لكي تنفذ مشاريعها وفي نفس الوقت تحاول ان تدخل سنجار في الازمة السياسية الحالية من خلال طرحها للتفاوض”.وحذر الزبيدي من أن “اي اتفاقات بخصوص سنجار والتي ستكون بالتأكيد ضد ارادة اهلها ورغبتهم في العيش الكريم دون وصاية من احد”، مشددا على ضرورة أن “تكون مسؤولية امن سنجار مشتركة بين اهالي سنجار والقوات الامنية من اجل قطع يد اي وجود لعناصر خارجية والتي هدفها نشر الذعر وضرب استقرار سنجار”. 

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