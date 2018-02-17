صولاغ ينسحب من الانتخابات

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن وزير النقل السابق والقيادي في المجلس الأعلى باقر جبر الزبيدي، السبت، عن انسحابه من الترشح للإنتخابات المقبلة.وقال الزبيدي، في بيان ، إنه “بعد دراسة فاحصة وموضوعية وعميقة لتفاصيل الساحة الانتخابية ونمط التحالفات التي تشكلت لخوض الانتخابات البرلمانية ومن واقع خبرتنا الطويلة ومسؤولياتنا التاريخية ازاء شعبنا وتضحياته رأينا وفق هذه المعطيات صعوبة احداث تغيير جوهري في مختلف مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية للمرحلة المقبلة”، مردفا بالقول “لذلك قررنا وبعد مراجعة عميقة عدم الترشح لانتخابات مجلس النواب 2018_2022”.وأكد القيادي في المجلس الأعلى، أن “قرارنا بعدم الترشح لايعني ابتعادنا عن المشاركة في العمل الوطني والمساهمة في بناء البلاد والاستمرار في خندق الدفاع عن المشروع الوطني”.وتابع الزبيدي “سنستمر في القيام بالمهام والمسؤوليات القيادية والاشراف على تنظيمات المجلس الاعلى الاسلامي”، مقدما اعتذاره للشعب العراقي قائلا “اعتذر لابناء شعبنا الذين وقفوا معي وصوتوا لصالحي في الانتخابات السابقة اذ سأكون بخدمتهم في مواقع وسواتر وجبهات وطنية اخرى”.ودعا المواطنين، إلى “التوجه لاختيار الشخصيات الكفوءة والنزيهة القادرة على تمثيل الامة خير تمثيل في الدورة البرلمانية القادمة”.