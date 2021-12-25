صولاغ:(30)ألف كغم من المخدرات دخلت العراق عن طريق مافيات مرتبطة بالحشد والأمن الوطني والشرطة والاحزاب المتنفذة

صولاغ:(30)ألف كغم من المخدرات دخلت العراق عن طريق مافيات مرتبطة بالحشد والأمن الوطني والشرطة والاحزاب المتنفذة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف باقر جبر الزبيدي، السبت، عن تحول محافظات إقليم كردستان العراق الى مراكز لادارة تهريب المخدرات عبر عصابات الجريمة المنظمة، مشيرا الى دخول 30 كغم من المخدرات الى العراق خلال العامين الماضيين.وقال الزبيدي في بيان ، إنه “لايقل خطر المخدرات والسموم التي تستهدف شباب العراق عن خطر الارهاب بل هو اشد لانه يستهدف النسيج الداخلي للمجتمع ويحطم الاسرة”، مبينا أن “الإحصائيات تشير إلى أن كمية المواد المخدرة الداخلة للعراق خلال آخر سنتين تزيد عن 30 ألف كغم وكيفية دخول هذه المواد عليها الكثير من علامات الاستفهام خصوصا وان المصادر الامنية اشارت الى مافيات مرتبطة بالحشد الشعبي والامن الوطني والشرطة  وحوزات المراجع والاحزاب المتنفذة تقوم بحماية هذه التجارة الرائجة”.وأضاف، ان “محافظتي البصرة وميسان تعتبران الأولى بالتهريب والتعاطي في المحافظات الجنوبية فيما تعاني الديوانية من ادمان نصف شبابها على المخدرات بكافة انواعها حبوب الكبتاجون يتم تهريبها عبر حدودنا الغربية والشمالية والصحراء وشمال العراق حيث اصبحت محافظات الشمال مراكز لادارة التهريب عبر عصابات الجريمة المنظمة اما المواد المخدرة الاكثر انتشارا في مناطق الوسط والجنوب فهي الكرستال والحشيشة وينتشر الكرستال الابيض في كافة مناطق العراق تقريبا”.ولفت الزبيدي الى ان “الفصائل المسلحة كان لها دور في ازدهار تجارة المخدرات ”.

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