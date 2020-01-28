صوما:الرد الأمريكي على قصف سفارته سيكون على إيران وميليشياتها في العراق

بغداد/شبكة أخبار العراق-

أكد غابريال صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020)، أن رد الولايات المتحدة الأمريكية على قصف سفارتها سيكون موجوداً على إيران “ومليشيات إيران في العراق”، على حد قوله.

وقال صوما في حديث صحفي: “بعد قصف السفارة الأمريكية في بغداد، كل الاحتمالات للرد الأمريكي واردة، سواء كان عسكرياً او اقتصاديا كعقوبات على العراق، وحتى إيران”.

وبين، أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد ان أي عمل لإيران او لمليشيات إيران في العراق ضد المصالح الأمريكية سيكون له رد، ولهذا، الرد سيكون موجوداً، وخلال الساعات المقبلة ربما يتضح ذلك الرد”.

وأضاف، أن “الإدارة الأمريكية تدرس أي أمر أو عمل تقوم به بجدية، ثم تقوم بتنفيذه على أرض الواقع، فليس من الضرورة أن يكون هناك رد فعل سريع، لكن واشنطن تدرس أي قرار تتخذه من عدة جوانب فعامل الوقت للرد ليس مهم”.