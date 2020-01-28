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نائب كردي:رئيس الجمهورية غير مقتنع بالمرشحين لرئاسة الوزراء
صوما:الرد الأمريكي على قصف سفارته سيكون على إيران وميليشياتها في العراق
السفير الأمريكي يبحث مع رئيس السلطة القضائية نتائج التحقيق في مهاجمة سفارة بلاده
القانونية النيابية:أزمة بين السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية
تيار الحكمة :رئيس الوزراء الجديد سيكون عسكريا
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الاقتصاد النيابية:فساد الوقف الشيعي لايوصف ونواب أحزاب الحشد يرفضون استجواب رئيسه لأنه صديق نجل السيستاني محمد رضا
المالية النيابية:” مساعي” لتفعيل منحة العاطلين وطلبة الجامعات في موازنة عام 2020
الخالدي:عبد المهدي يمارس صلاحيات كاملة خلافا للدستور والقانون
حركة الجيل الجديد تكشف عن آلاف الفضائيين في البيشمركة لصالح حزبي بارزاني وطالباني
نائب:ليس من صلاحية حكومة تصريف الأعمال المصادقة على جولة التراخيص النفطية الخامسة
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إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
مرجعية السيستاني ترفض اِسقاط نظام الفساد والخيانة
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الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
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- اذاعة INN