شبك اخبار العراق _بغداد

ضبط ( ٢٠ )شاحنة مخالفة للتعليمات و الشروط الاستيرادية في مديرية كمرك المنطقة الوسطى بتواصل و متابعة مباشرة من قبل مدير عام الهيئة العامة للكمارك الحقوقي الاستاذ شاكر محمود الزبيدي .

قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى يضبط ( ٢٠) شاحنة مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية.

و اشارت الهيئة ان الشاحنات المخالفة محملة ( حلويات وادوات مطبخ وخشب ورول كلينكس وسيراميك واعمدة انارةو مواد متنوعة اخرى ) .

و بينت الهيئة ان عملية الضبط تمت باسناد من شرطة الكمارك وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .