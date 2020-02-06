ضحك حتى البكاء..عبد المهدي “يأمر بفتح تحقيق في مجزرة النجف”!!

ضحك حتى البكاء..عبد المهدي “يأمر بفتح تحقيق في مجزرة النجف”!!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية بأحداث النجف.وأكد وزير الداخلية ياسين الياسري لقناة العراقية الإخبارية، أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمر بتشكيل لجنة تحقيقية بأحداث النجف”.وشهدت محافظة النجف مساء امس الاربعاء، مجزرة قامت بها ميليشيات مقتدى الصدر ضد المتظاهرين  في ساحة الصدرين أسفرت عن استشهاد 22 متظاهرا وإصابة 179 آخرين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *