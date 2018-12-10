ضد إرادة الشعب..الحلبوسي يدافع عن امتيازات النواب

ضد إرادة الشعب..الحلبوسي يدافع عن امتيازات النواب
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، على ضرورة حصول النواب على رواتب تقاعدية وفق قانون التقاعد الموحد وبالتالي مساواتهم مع الموظفين الاخرين في الدولة.وقال مكتب الحلبوسي في بيان ، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حضر جلسة المحكمة الاتحادية العليا للنظر بقانون مجلس النواب .وشدد الحلبوسي، بحسب البيان، على “ضرورة شمول النائب بقانون التقاعد الموحد أسوة بموظفي الدولة”. يذكر ان النائب هو متطوع لخدمة الشعب ومدة خدمته في البرلمان 4 سنوات ويتمتع بامتيازات لامثيل لها في ارجاء المعمورة من رواتب وحمايات وسيارات وجوازات سفر دبلوماسية له ولعائلته حتى الطفل الذي يولد بعد 50 عاما والحلبوسي وقبله سليم الجبوري كرسوا هذه الامتيازات ضد إرادة الشعب العراقي المطالب بالغائها.

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