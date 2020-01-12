ضد الشعب ..ائتلاف المالكي:افضل خيار بقاء عبد المهدي بالمنصب!!

ضد الشعب ..ائتلاف المالكي:افضل خيار بقاء عبد المهدي بالمنصب!!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الاحد، ان رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبدالمهدي افضل الموجودين لرئاسة الحكومة المقبلة.وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي في حديث صحفي، ان”في ظل الظروف التي يمر بها البلد وعدم قدرة الكتل السياسية على اختيار مرشحا جديدا، فاعتقد ان افضل خيار هو اعادة تكليف عبدالمهدي لتشكيل الحكومة الانتقالة، للخروج من الازمة”.واضاف، ان”دولة القانون يشارك في مباحثات تكليف رئيس الحكومة المقبلة، ولا يقدم اي مرشح، لان القوى الاخرى ترفض اي مرشح يقدمه الائتلاف”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *