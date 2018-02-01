ضد الشعب العراقي..الوطنية:تخصيص 5 سيارات جديدة ونثرية ومخصصات أضافية لكل وزير في موازنة 2018!

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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف ائتلاف الوطنية، الخميس، عن وجود فقرة في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 يتم بموجبها منح كل وزير خمس سيارات بالاضافة الى نثرية ومخصصات للوزراء.وقالت النائب عن الائتلاف جميلة العبيدي، في حديث صحفي لها اليوم: ان “قانون الموازنة المالية لعام 2018، تضمن فقرة تتضمن منح كل وزير خمس عجلات، لافتة ان هذه الفقرة موجودة في كل موازنة سنوية وكان عدد السيارات اكثر وفي الموازنة الحالية تم تخفيضها الى خمسة فقط ، مبينة انه ” لايوجد أي داعٍ لهذه الفقرة ومن غير المنطقي ان يستخدم الوزير في كل سنة هذا الكم من السيارات” مبينة ان “ائتلاف الوطنية، اعترض على هذه الفقرة وطالب بالغائها”.وتابعت ان “الامر لم يقتصر على منح السيارات للوزراء، بل تضمنت الموازنة ايضا نثرية ضخمة تمنح للوزراء وهي ايضا اموال مبالغ فيها ولا تتلائم مع حجم التراجع الاقتصادي الذي يعانيه البلد”.يذكر ان نسبة الفقر في العراق تشكل 45% ومديونية داخلية وخارجية نحو 133 مليار دولار.والعبادي منذ 2014 لغاية اليوم تعهد مئات المرات بالقضاء على الفساد المالي والاداري وتطبيق الاصلاحات ولم ينفذ اي منها.