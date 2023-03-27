ضد الشعب العراقي ..مجلس نواب الحلبوسي يصوت على قانون انتخابات الفساد والتبعية

ضد الشعب العراقي ..مجلس نواب الحلبوسي يصوت على قانون انتخابات الفساد والتبعية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رغم انف الشعب الرافض  لقانون الانتخابات الفاسد ،صوت مجلس نواب الحلبوسي ، فجر الاثنين، على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 وفق نظام سانت ليغو، في جلسة شهدت فوضى عارمة ببداية انعقادها.وكان البرلمان ، قد صوّت على اعتماد القاسم الانتخابي 1.7 في نظام سانت ليغو، خلال تعديل قانون الانتخابات، وهو الأمر الذي اثار جدلاً من قبل ناشطين ونواب مستقلين، الذي يعتبره المعارضون قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة.كما صوت البرلمان على الفقرات التي تخص محافظة كركوك، وتلّزم الوزارات المعنية بتدقيق سجل الناخبين.وكان البرلمان قد صوت الاسبوع الماضي على سبع مواد من أصل 15، من بينها أن يتكون مجلس النواب المقبل من (۳۲۹) مقعداً، وهو العدد الحالي نفسه، وصوت على اجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.

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