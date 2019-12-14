ضد الشعب..برهم صالح إيراني الولاء سيصدر المرسوم الجمهوري بتكليف الدعوجي السوداني رئيسا للوزراء!!

ضد الشعب..برهم صالح إيراني الولاء سيصدر المرسوم الجمهوري بتكليف الدعوجي السوداني رئيسا للوزراء!!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- يصدر الرئيس برهم صالح، الاثنين المقبل، مرسوماً جمهورياً بتكليف محمد شياع السوداني رسمياً لرئاسة الحكومة.وقال مصدر سياسي مطلع، أن “المنافسة خلال اليومين الأخيرين كانت بين السوداني ورئيس المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي قبل أن تحسم بشكل يكاد يكون نهائياً للسوداني”.وأضاف المصدر، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح سوف يصدر الاثنين المقبل، قبل يوم واحد من نهاية المهلة الدستورية، مرسوماً جمهورياً بتكليف السوداني رسمياً للمنصب بعد أن جرى التوافق عليه من قبل كتلة البناء وعدم حصول اعتراضات أساسية من باقي الكتل الشيعية بما فيهم  سائرون  أو المكونات لا سيما السنة بزعامة الحلبوسي والخنجر والكرد”.

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