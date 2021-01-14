ضد الشعب..تحالف الحلبوسي يدعو لإعادة العمل بمجالس المحافظات المرفوضة جماهيرياً

ضد الشعب..تحالف الحلبوسي يدعو لإعادة العمل بمجالس المحافظات المرفوضة جماهيرياً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي ، الخميس ، القوى السياسية للتوافق على تحديد موعد لاجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل الانتخابات البرلمانية.وقال الدهلكي في تصريح صحفي، إن “المحافظات العراقية تفتقر إلى الرقابة والإشراف على المحافظين والدوائر المحلية بشكل كبير ما انعكس سلبا على تقديم الخدمات”.وأضاف ان “حل مجالس المحافظات كان خطأ جسيما لفك قيود والرقابة والاشراف على الحكومات المحلية التي باتت تعمل بشكل حر وازديات الفساد بشكل كبير”، مشددا على “ضرورة اصلاح ما افسدناه من خلال حل مجالس المحافظات وإقرار قانون جديد لإجراء انتخابات سريعة لمجالس المحافظات لعودة الامور إلى نصابها الحقيقي”.وكانت اللجنة القانونية النيابية أعلنت عزمها تشريع قانون جديد لانتخابات مجالس المحافظات، مؤكدة أن قانون انتخابات مجالس المحافظات سيكون شبيها بقانون مجلس النواب .يذكر ان مجلس النواب سبق وأن قررإلغاء العمل بمجالس المحافظات استجابة لمطالب الشعب الثائر ضد الظلم والفساد والتبعية.

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