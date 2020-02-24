ضد الشعب كعادته..الصدر :أنا غراندايزر الحكومات ولن أقبل بترشيح وزير مستقل!!

بغداد / شبكة أخبار العراق – قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين (24 شباط 2020)، إنه صُدم بأداء رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح هو من كلف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر الصدر، في تصريحات صحفية، أنه “صُدم بأداء عبدالمهدي لأنه فشل فشلاً ذريعاً”، مشيراً إلى أن “رئيس الجمهورية هو من قام بتكليف علاوي، ونحن داعمون لهذا التكليف”.

وأضاف، أن “تحالف الإصلاح الذي تشكل بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة لم ينجح في عمله”، مبيناً أن “فشل التحالف كان بسبب الطموحات الشخصية لرئيس الوزراء السابق حيدر العيادي، والسياسات الخاصة لتيار الحكمة عمار الحكيم”.

وأوضح الصدر، أن “الحكومة المقبلة التي سيشكلها محمد توفيق علاوي، ملزمة بإجراء انتخابات مبكرة”، لافتاً إلى أنه “يدعم الوزراء السياسيين والكفوئين وليس مع وزراء مستقلين، والعراق مشاكله ليست فقط خدمية ومالية بل مشاكل سياسية”.

وتابع زعيم التيار الصدري، أنه “لم يقدم على التحالف أو التعاون مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري سوى باختيار عبدالمهدي في تشكيل الحكومة المستقيلة”، مؤكداً أن “ايران أبلغتنا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق”.