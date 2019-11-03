ضد الشعب..وردة:عبد المهدي لن يقدم استقالته وسيكتفي بالتعديل الوزاري!!

ضد الشعب..وردة:عبد المهدي لن يقدم استقالته وسيكتفي بالتعديل الوزاري!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم رئيس الحكومة ويليام وردة، الاحد، عزم رئيس الوزراء تقديم التغييرات الوزارية خلال الأيام المقبلة، مبينا ان التوسع بالتغيير يعتمد على أداء الوزراء خلال الفترة الأخيرة وتنفيذ الإصلاحات.وقال وردة في حديث صحفي، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على وشك الانتهاء من تقديم التغيير الوزاري الجزئي في الكابينة الوزارية وتقديم قائمته الى مجلس النواب للتصويت عليها”.وأضاف ان “رئيس الوزراء ينوي التوسع بالتغيير الوزاري لبقية المناصب الأخرى في الحكومة”، مشيرا الى ان “التغيير والتقييم يجري على مدى تنفيذ الوزراء للبرنامج الوزاري وتطبيق الإصلاحات”.وأوضح ان “الأخير سيقدم قائمة التغيير الوزاري خلال الفترة المقبلة للبرلمان”.يذكر أن أول مطلب شعبي هو إقالة عبد المهدي وإحالته للقضاء بجرائم جنائية لقتله 350 شاب من المتظاهرين وإصابة آلاف آخرين باعتباره القائد العام والمسؤول التنفيذي الأول بموجب الدستور.

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