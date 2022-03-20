ضغوطات على بايدن بعدم رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب

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نائب:هناك مساع نيابية لتضمين منحة الطلبة في موازنة 2022
“رويترز”:العراق يغطي احتياجات الهند من النفط بنسبة 23%
الخزانة الأمريكية:ارتفاع حيازة العراق من السندات إلى 23.425 مليار دولار
حزب بارزاني:س” نتفق” مع الحكومة الجديدة بشأن النفط والغاز والموازنة العامة
نائب:لن يتوقف الحراك البرلماني تجاه تخفيض سعر صرف الدولار
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ضد الشعب..نواب يرفضون تخفيض سعر صرف الدولار
تخفيض سعر صرف الدولار دعوات حزبية كاذبة على حساب الشعب العراقي
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
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