ضمن جولته السياسية الانتخابية ..عمار في أربيل

ضمن جولته السياسية الانتخابية ..عمار في أربيل
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تحالف عراقيون، عمار الحكيم، اليوم الأحد (21 شباط 2021)، لرئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، دعم ما توصلت له حكومتا بغداد واربيل من اتفاق حول موازنة 2021.وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان ، أن الأخير “استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني وتحالف عراقيون عمار الحكيم، وجرى في اللقاء، بحث آخر مستجدات الوضع في العراق، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية”.ووفقاً للبيان، أكد الحكيم قائلاً: “نعتبر إقليم كردستان صديقنا وحليفنا، ولا بد أن يكون الدستور الفيصل في حل المشاكل العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية”.وتابع: “ندعم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالموازنة العامة للعراق لسنة 2021″، مضيفاً: “نتمنى أن يتم التصويت على مشروع الموازنة في مجلس النواب”.وأشار البيان إلى أن “رئيس حكومة كردستان جدد التأكيد على أن الإقليم دائماً يريد حلاً جذرياً للمشاكل مع الحكومة الاتحادية على أساس تأمين الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كردستان وبما يحافظ على كيانه ويراعي خصوصيته الفيدرالية، مع احترام مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق”.

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