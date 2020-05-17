ضياء حسين اميناً لسر لجنة المسابقات في الاتحادالعراقي لكرة القدم

ضياء حسين اميناً لسر لجنة المسابقات في الاتحادالعراقي لكرة القدم
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- سمت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، ضياء حسين، اميناً لسر لجنة المسابقات في الاتحاد.وقال مصدر في اتحاد الكرة في تصريح صحفي، إن “اللجنة التطبيعية في اتحاد الكرة، قررت تسمية ضياء حسين امينا لسر لجنة المسابقات”.وأوضح أن “اللجنة ستحسم قريباً، تسمية رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد خلال اليومين المقبلين”، مشيراً إلى أن “احد الأسماء المطروحة يعمل بمنصب مدير عام في وزارة التعليم العالي”.تجدر الإشارة الى ان الهيئة التطبيعية تواصل سعيها لإكمال حسم تسمية جميع اللجان غير المكتملة. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *