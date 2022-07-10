طاح حظ الوكت..إرهابي مجرم ذيل يشرف على تشكيل الحكومة المقبلة !!

طاح حظ الوكت..إرهابي مجرم ذيل يشرف على تشكيل الحكومة المقبلة !!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الإرهابي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الأحد، أن يتم حسم اسم رئيس الوزراء المقبل قبل أن تستطيع القوى الكردية الاتفاق على رئيس الجمهورية، في حين أشار إلى أن جميع أطراف وقوى الإطار التنسيقي “ترفض جملة وتفصيلاً” بقاء حكومة تصريف الأعمال.وقال الخزعلي خلال خطبة صلاة العيد اليوم ، إنه “بعد خروج الكتلة الصدرية لا يوجد تأخير في تشكيل الحكومة وان تشكيلها باشرافي وآخرين”، مبيناً أن “هناك فرصة حقيقية في تشكيل الحكومة وهناك جلسة ستعقد بعد العيد”.يذكر ان الخزعلي مدرج على قائمة الارهاب الدولية ومجرم قتل ثوار تشرين وسرق المال العام وميليشياته قتلت الكثير من الابرياء وحرقت البساتين والمزارع والمعامل تنفيذا لأوامر إيرانية وهو من أخطر معاول تهديم العراق .

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