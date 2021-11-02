طاقمٌ تحكيمي اوزبكي في مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الكوري الجنوبي

طاقمٌ تحكيمي اوزبكي في مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الكوري الجنوبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنَ الاتحادُ الدوليّ لكرة القدم، الثلاثاء، عن الطواقمَ التحكيميّة التي ستقودُ مباريات الجولة السادسة للتصفياتِ الآسيويّةِ المؤهلة لمونديال قطر 2022. وسيلاقي منتخبنا الوطني منتخبَ كوريا الجنوبية في سادس  مبارياته في التصفيات الآسيويّة لحسابِ المجموعة الأولى في السابع عشر من الشهر المقبل في المباراةِ التي ستقامُ على ملعب الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة. وسيقودُ المباراة طاقمٌ تحكيمي اوزبكي بقيادة الجيز تاتاشيف (حكم ساحة)، وتسابينكو اندري (حكماً مساعداً أول) وتيمور جاينيلون (حكماً مساعداً ثانياً)، وريسوكلاوف (حكماً رابعاً)، والكويتي سعد الفضلي (مقيّماً للحكام). 

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