طاقم تحكيمي قطري لقيادة مباراة العراق وفيتنام

طاقم تحكيمي قطري لقيادة مباراة العراق وفيتنام
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- سمت لجنةُ الحُكام في الاتحادِ الدوليّ لكُرةِ القدم، اليوم ، طاقماً تحكيمياً قطرياً لقيادةِ مباراة المنتخب الوطنيّ ونظيره الفيتنامي ضمن مبارياتِ الجولة الثانية  للتصفياتِ المُزدوجة المؤهلة  مونديال 2026. وكأس لـ آسيا 2027. ‎وسيقود المباراة عبدالله العذبة حكماً للساحة يساعده كل من خالد عايد خلف حكماً مساعداً أول، وفيصل عيد الشمري حكماً مساعداً ثانياً، إضافةً إلى السنغافوري أحمد عقاشة البادوي حكماً رابعاً، فيما يراقب الحُكام ‎الاسترالي زيتر كريج وسيكون الصيني (ليو جينسونغ) مشرفاً للمباراة. ‎وتجري المباراةُ يوم الثلاثاء الموافق الـ 21 من الشهر الحالي في ملعبِ ماي دنّه في العاصمةِ هانوي ، في الساعة (15:00) بتوقيت العراق.

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