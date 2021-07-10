طالبان:لا نهدف لاغتصاب السلطة بالكامل في افغانستان

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الآلوسي:الرد الأمريكي على ميليشيات الحشد الإرهابية قريباً
نائب:فساد في عقود استثمار حقول غاز ديالى بإشراف وزير النفط
الخارجية النيابية ترفض قائمة السفراء الجدد
الكاظمي زار وزارة الكهرباء ليقول ” قوة شبحية تعيق إصلاح الكهرباء”!!!
نائب:صفقة بين الكاظمي والصدر لتعيين سفراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين خارج الضوابط
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نائب:فساد في عقود استثمار حقول غاز ديالى بإشراف وزير النفط
الكاظمي زار وزارة الكهرباء ليقول ” قوة شبحية تعيق إصلاح الكهرباء”!!!
الطاقة النيابية “قلقة” من انقطاع التيار الكهربائي
وزارة النقل:19 مليار دينار إيرادات ميناء أم قصر خلال شهر حزيران الماضي
حكومة الكاظمي تقرر إقراض شركات الكهرباء 50 مليار دينار لصيانة اجهزتها
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الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
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- متابعات خاصة
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
التزوير وانعدام الشفافية وفساد القضاء من عوامل تهديد مصداقية الانتخابات القادمة
تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
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