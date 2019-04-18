طالباني:إطلاق رواتب موظفي الإقليم بعد عودة “حسين” من زياراته خارج العراق

طالباني:إطلاق رواتب موظفي الإقليم بعد عودة “حسين” من زياراته خارج العراق
آخر تحديث:

السليمانية/ شبكة أخبار العراق- اعلن نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، اليوم الخميس، عدم وجود اي مشاكل حول ارسال بغداد لرواتب موظفي الاقليم.وقال طالباني خلال مراسم ازاحة الستار عن نصب في مدينة السليمانية، انه “وبعودة وزير المالية الاتحادية من خارج البلاد، ستحل مشكلة رواتب الموظفين”.وبشأن تشكيل الحكومة الجديدة، اوضح طالباني، انها “في المرحلة النهائية”، لافتا الى ان “الحكومة الجديدة لاقليم كردستان تستطيع المضي بمهام الحكومة التي سبقتها”.واكد “قرب التوصل الى اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حول المشاكل العالقة”.يذكر ان وزير المالية فؤاد حسين كثير السفر خارج العراق وانتقدت الكثير من الاحزاب في مقدمتها الكردية سفرياته الخارجية والتي اضرت بمصالح البلاد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *