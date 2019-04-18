طالباني:إطلاق رواتب موظفي الإقليم بعد عودة “حسين” من زياراته خارج العراق

السليمانية/ شبكة أخبار العراق- اعلن نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، اليوم الخميس، عدم وجود اي مشاكل حول ارسال بغداد لرواتب موظفي الاقليم.

وقال طالباني خلال مراسم ازاحة الستار عن نصب في مدينة السليمانية، انه “وبعودة وزير المالية الاتحادية من خارج البلاد، ستحل مشكلة رواتب الموظفين”.

وبشأن تشكيل الحكومة الجديدة، اوضح طالباني، انها “في المرحلة النهائية”، لافتا الى ان “الحكومة الجديدة لاقليم كردستان تستطيع المضي بمهام الحكومة التي سبقتها”.