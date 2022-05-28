طالباني:الحكم في الإقليم مرفوض ولن نسمح بتصدير الغاز وفق سياسة حزب بارزاني

طالباني:الحكم في الإقليم مرفوض ولن نسمح بتصدير الغاز وفق سياسة حزب بارزاني
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- جدد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، السبت، تهديده بأنه لن يمر أي أنبوب للغاز في إقليم كردستان العراق الا على جثته، فيما أشار الى ان غالبية سكان الإقليم واحزابه يرفضون نوع الحكم الحالي في كردستان.وقال طالباني في حوار مفتوح على هامش اعمال مؤتمر الاتحاد الوطني الكردستاني، بحسب بيان ، إن “اغلب ابناء شعب كردستان والاحزاب يرفضون نوع الحكم في اقليم كوردستان، نحن في الاتحاد الوطني لدينا سياستنا الخاصة ولن نصبح تابعين لاي حزب او طرف خارجي، واغلب الاحزاب الكوردستانية لديها نفس فكرة ورؤية الاتحاد الوطني الكوردستاني حول ملف الانتخابات، نحن نريد خدمة شعب كوردستان والعمل على تحسين واقع ومعيشة المواطنين”.واضاف: “خلال اجتماعنا مع الامم المتحدة رأينا قلقاً من الخلافات الموجودة بين الاحزب الكوردستانية، وبحثنا مع الامم المتحدة مشكلة الانتخابات والمفوضية والدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد وكوتا الاقليات وسيكون لدينا اجتماع آخر قريباً، نحن نريد تقريب وجهات النظر بين جميع الاطراف، وانشاء الله سنتمكن من اجراء انتخابات لتعديل ميزان القوى في اقليم كوردستان.وتابع: “هناك حزب كوردي وقع اتفاقا مع بعض الاطراف العراقية، ونحن كان لدينا مجال لتوقيع نفس الاتفاق لكننا رفضنا، بسبب ان ذلك سيكون خطأ استراتيجيا كبيراً ان نصبح طرفا في الخلافات بين اخوتنا الشيعة او السنة، وذلك الاتفاق لم يكن فيه اي شيء يفيد ابناء شعب كوردستان، لم يتطرق الاتفاق الى موضوع البيشمركة ولا كركوك ولا اي شيء يصب في مصلحة ابناء شعب كوردستان. يجب علينا العمل وفقاً لسياسة فقيد الامة الرئيس مام جلال، علينا تذليل الخلافات وجمع الاطراف السياسية لاتفريقها نحن سننجح في حسم موضوع رئيس الجمهورية، ولو كان فقيد الامة الرئيس مام جلال باقياً لما وصلنا الى حدوث المشاكل الحالية”.وأكد طالباني، ان “سياسة النفط في اقليم كردستان مرفوضة من قلبنا، لان 60% من واردات النفط تذهب الى الشركات العاملة في مجال النفط، وهل نحن نصدر النفط لخدمة مواطننيا؟، ام اغناء بعض الشركات الاجنبية؟، يجب علينا اصلاح سياسة النفط، نحن لدينا احتياطي كبير من الغاز يجب علينا اتباع سياسة تصبح عاملاً في استفادة شعب كوردستان وليس استفادة بعض الشركات الاجنبية، نحن نريد تصدير غاز كوردستان بسياسة واضحة وشفافة تخدم ابناء شعب كردستان، واذا اراد اي طرف استخدام الغاز بعيدا عن مصالح ابناء شعب كردستان، فانا اكرر كلامي لن يمر اي انبوب للغاز الا على جثة بافل جلال طالباني”.

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