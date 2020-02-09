طالباني:تعهد لنا وزير الزراعة الاتحادي في حل مشاكل فلاحي كردستان

طالباني:تعهد لنا وزير الزراعة الاتحادي في حل مشاكل فلاحي كردستان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزير الزراعة والموارد المائية، رئيس الوفد الكردي إلى بغداد،  بيكرد طالباني، الأحد، تفاصيل مباحثات الوفد في العاصمة.وقالت طالباني في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع وزير الزراعة بحكومة بغداد صالح الحسني، إن “الحسني تعهد لنا بانه لن يكون هناك اي تمييز في التعامل بين فلاحي الاقليم واقرانهم من باقي محافظات العراق”.وأضافت أنه “من اجل حل المشاكل التي الحقت الضرر بالفلاحين في العراق واقليم كردستان اتفقنا على الاسراع في تشكيل لجنة عليا مشتركة، وخدمة للقطاع الزراعي في العراق والاقليم”.

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