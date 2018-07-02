طالباني:لن نسمح بقاء”جيش الاحتلال” في كركوك!!

كركوك/ شبكة أخبار العراق- شن رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني هجوماً على حركة عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي فيما أكد حصول حالات هرب جماعي للقوات العراقية والحشد الشعبي من كركوك حسب زعمه.ونقلت محطة كردستان 24 عن طالباني قوله خلال حديثه عن الوضع في كركوك ما بعد 16 تشرين الاول 2017، إن “زعيم حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي جاء بعد الاحداث الى منطقة (بردى) وزعم ان اربيل وقعت في مصيدتهم، لذلك انه من العار وسواد الوجه ان يذهب البعض من الاكراد الى بغداد ويتعاونوا مع امثال الخزعلي الذي مارس الاجرام وهاجمنا بدبابات الابرامز ويعملوا معه ومع غيره لتشكيل حكومة جديدة لهم” حسب تعبيره.واضاف أن “الحكومة العراقية قد تعودت دائما على خرق الحقوق الكردية ، واخيرا أيضا ارادوا اعادة التاريخ نفسه، لكنهم هذه المرة فشلوا، والذين كانوا يقفون بدون خجل ضد وجود البيشمركه في كركوك نراهم الان يبدون الندم على مواقفهم تلك ويعترفون أن بدون وجود البيشمركة لن يكون هناك اي استقرار او طمأنينة”.وأردف أن “البيشمركة تريد ان تحمي ابناء كركوك وهي ديارهم وموطنهم وجزء لا يتجزأ من ارض كردستان، اما القوات الاخرى فلن تستطيع فعل ذلك لانها قوات غريبة”.وزعم ان “افراداً من الحشد الشعبي والقوات العراقية يطالبون الاهالي بتزويدهم بالملابس الكردية كي يتخفوا بها اثناء هروبهم، ونادمون على انجرارهم لاحتلال كركوك بأوامر من سادتهم”.ومضى بالقول إن “العبادي ضلل العالم بعد احتلال كركوك وقال أن كل شيء هادىء في المنطقة ، وحينما كان يقول ذلك كان داعش يتهيأ لجولات اخرى من الهجمات على المدينة واطرافها ، ولم تستطع كل قواته قتل داعشي واحد”.