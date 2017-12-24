طالباني:وفد برلماني كردي سيزور بغداد لحل الخلافات مع أربيل
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أربيل/شبكة أخبار العراق- أعلنت سكرتير برلمان إقليم كردستان، بيكرد طالباني، اليوم الاحد، تسمية وفد نيابي لزيارة مجلس النواب الاتحادي في بغداد.وقالت طالباني في تصريح صحفي لها اليوم،ان “الوفد سيضم نواباً يمثلون عدد من لجان البرلمان”، مبينة ان “هدف الزيارة هو تهيئة أرضية مناسبة لبدء التفاوض بين بغداد وأربيل بشأن حل الخلافات القائمة بين الطرفين”.وأوضحت، أن “اتصالات تجرى حالياً بين برلمان الإقليم ورئاسة الجمهورية العراقية ومجلس النواب العراقي، بهدف جمع الرؤى والطروحات بشأن المفاوضات بين الطرفين”.وفي الأثناء، أفاد مصدر في إقليم كردستان بأن الوفد سيزور بغداد بعد عطلة أعياد رأس السنة الميلادية.واضاف ،إن “الوفد المزمع قدومه سيناقش عودة العلاقات بين بغداد واربيل الى طبيعتها، والتوصل الى صيغة نهائية بشأن الخلافات، وبدء المفاوضات الفعلية بين الجانبين”.