طالباني يدعو كوادر حزب الاتحاد الوطني الدخول بقوة للانتخابات القادمة
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- اكد، بافيل طالباني، نجل رئيس الجمهورية السابق الراحل جلال طالباني، الثلاثاء، ضرورة تجديد “اليكيتي” ودخوله بقوة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.وذكر بيان لمكتب بافيل اليوم، ان “بافيل طالباني استقبل اليوم، في مقره بجبل دباشان في السليمانية، كوادر واعضاء فروع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، في مدن دوكان وبنجوین ووشاربازیر، وكذلك اعضاء جمعیة البیشمركة القدماء، لبحث بعض الامور السياسية وما يحدث من اوضاع في البلاد”.واضاف البيان ان “طالباني اكد خلال اللقاء على ضرورة تجديد اليكيتي، بما يلائم المرحلة والتحديات الراهنة وينسجم مع الجماهير، فضلا على المشاركة بقوة في الانتخابات البرلمانية المقبلة”.