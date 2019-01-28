طالباني يرد على ميراني:لن أكون ظهيرا للديمقراطي

طالباني يرد على ميراني:لن أكون ظهيرا للديمقراطي
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 السليمانية/شبكة أخبار العراق- اكد قوباد طالباني القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، انه كان ولا زال ولاؤه للحزب الذي اسسه والده السكرتير العام للحزب جلال طالباني.جاء ذلك ردا على تصريح لسكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني لإذاعة صوت امريكا قسم اللغة الكردية انه حزبه يدعم بقاء طالباني في منصبه كنائب رئيس وزراء الاقليم في التشكيلة الحكومية الجديدة لان “نصفه مع الديمقراطي والاخر مع الاتحاد الوطني”.وقال طالباني في توضيح صادر عن مكتبه ان “نصفي ليس لحزب اخر ولست ملكا لأحد”، مشددا على ان “انتماءه للاتحاد الوطني الكردستاني ولم يكن قط  للديمقراطي الكردستاني ولن يكون”.

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