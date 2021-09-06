طالبان تعلن رسميا انتهاء الحرب في أفغانستان

طالبان تعلن رسميا انتهاء الحرب في أفغانستان
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، إن الحرب انتهت رسميا في أفغانستان بعد السيطرة على ولاية بانجشير.وأضاف مجاهد في بيان، “فبهذا النصر والتمكين خرجت بلادنا من الحروب بشكل كامل، وبإذن الله ستنعم أفغانستان بالحرية والاستقلال والازدهار، وسيعيش شعبها في آمان ورفاهية واطمئنان”.وأكد المتحدث على أن جميع أهالي  بنجشير سيحظون بجميع الحقوق التي يحظى بها بقية الشعب الأفغاني، ولن يكون هناك أي معاملة سيئة في التعامل معهم.ولفت المتحدث إلى أن الحركة سعت لحل قضية بنجشير سلميا وعن طريق التفاوض لكن الطرف المقابل رفض ولم يبق إلا حسم القضية عسكريا.وأوضح أن الأوضاع الأمنية في البلد تحت السيطرة، وستقوم القوات بالزي العسكري بتأمين العاصمة كابل، منوها بأنه خلال الساعات الـ 24 الماضية تم القبض على 43 من “اللصوص ومرتكبي الشغب”، وتم تحويل قضياهم إلى قيادة الشرطة.وعن تشكيل الحكومة قال المتحدث: إنه سيتم تشكيل حكومة جديدة مؤقتة مع إجراء بعض التعديلات مستقبلا.

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