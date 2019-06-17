طالب:مباراتنا أمام اليابان ستكون مفصلية

طالب:مباراتنا أمام اليابان ستكون مفصلية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف مدرب منتخب شباب الصالات، علي طالب، مباراة دور ربع نهاي كأس آسيا بـ”المفصلية”، مؤكداً ثقته بتحقيق الانتصار في المباراة والعبور الى نصف النهائي.وقال طالب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليابان ، إن “مباراتنا أمام اليابان ستكون مفصلية بالنسبة لنا، الفوز فيها يصلنا إلى المربع الذهبي، لدينا خططنا الخاصة التي نتمكن من خلالها اجتياز حاجز الساموراي الياباني”.وأضاف، “لدي الثقة الكاملة بالاعبين من أجل تحقيق الانتصار وزف البشرى إلى الشعب العراقي”، مبيناً ان “اليابان فريق قوي ومرشح لبلوغ النهائي، لكن طموحنا هو الفوز وهذا ما سيتحقق”.يذكر ان المباراة ستقام في تمام الساعة 12 ونصف ظهراً بتوقيت بغداد، غداً الثلاثاء. 

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