طبقة الفشل ” نفس العضّه ونفس الدكتور “..!

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الهنين:زيارة الوفد العراقي للصين جاءت “انسجاما لمقالات” عبد المهدي قبل سنوات
مجلس ميسان: منفذ الشيب ساقط بيد ميليشيات الحشد
الزراعة النيابية:50% من المنتوجات الزراعية تدخل العراق عن طريق التهريب بواسطة ميليشيات الحشد
نائب يستبعد إقرار قانون النفط والغاز في هذه الدورة
الطاقة النيابية:نتائج التحقيق بالصادرات النفطية من قبل الإقليم ستعرض منتصف الشهر المقبل
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لا إعمار ولا خدمات ولا كرامة في ظل سيطرة اللصوص على حكم العراق
بين القوات العسكرية الزائدة عن الحاجة واستمرار عملياتها “الزائفة” الخزينة تستنزف
الشعب العراقي لايتحمل أستمرار فشل حكومة عبد المهدي
الحلبوسي أنهى فصلا مزعجا من حياته السياسية برفع الحصانة عن الزوبعي
بغداد وذي قار تحت سيطرة مليشيا كتائب حزب الله
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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- اذاعة INN