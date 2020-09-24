طبيعة العنف المجتمعي في العراق واسبابه

طبيعة العنف المجتمعي في العراق واسبابه
آخر تحديث:

بقلم:عبد القادر ابو عيسى

عمار الحكيم نظم مؤتمر ” اليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة ” والحكيم يقول 17 عام من الحرية والديمقراطية نسأل مالذي جناه الشعب العراقي من هذه التي يذكرها الحكيم .. الحكيم ينسى ام يتناسى العنف العام في كل العراق وضد الجميع منذ الاحتلال الى اليوم . يستذكر الحكيم ويستشهد بسبايا ابن بنت رسول الله الحسين عليه السلام ونسأل للامانة التاريخية هل يزيد اعتدى على المرأة اي مرأة ألم يعدم يزيد قاتل اولاد مسلم ويحاسبه على تصرفه الخطئ لا اريد تجميل صورة يزيد لكن هذه حقيقة تاريخية تذكر . ما فعله الامريكان والتيار الشيعي الايراني الصفوي بشعب العراق العربي المسلم فاق مأساة الحسين بن علي عليهم السلام آلاف المرات .

هل ينسى الحكيم والرئاسات الثلاث رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلما وممثلة الامم المتحدة المشاركين في المؤتمر . النازحين العراقيين والمهجرين الابرياء من اطفال وشيوخ ونساء ومهجري المناطق السنّية في عموم العراق ومنطقتي الشعلة والحرية والاسكان في بغداد واللطيفية وغيرها منذ بداية الاحتلال وتأجيج الطائفية والعمل بها وعليها من قبل امريكا وايران واتباعهم و تهجير سكان جرف الصخر من منازلهم منذ اكثر من ست سنوات بعد توقيف وسجن الرجال والشباب اليس هذا عنف ضد المرأة لماذا يتغاضون عن ذلك علاوة على آلاف المغييبين والمفقودين . قتل واختطاف النساء المشاركات في التظاهرات السلمية ماذا نسميه ويسمونه هم اليس عنف مجتمعي و عنف ضد المرأة من يقوم بهذا العنف المنظم اليس الميليشيات الفاعلة في الدولة العراقية اليست الحكومات العراقية المتعاقبة و بعلم الدولة المحتلة للعراق اميركا وايران الحاكمة له . من يجرؤ ويسمي القتلة والارهاب المنظم ضد المرأة وضد المجتمع العراقي وخاصة ” السنّة ” يكفي التزوير والتلاعب بالالفاض والعزف على العواطف وتزوير الحقائق .

انتم من يمارس ويروّج للعنف ضد الجميع وليس المرأة فقط .. وممثلة الامم المتحدة تقول ” قانون العنف الاسري مكمل للشريعة ” وهذا كلام خطير ممكن القول بأن القانون داعم وليس مكمّل للشريعة .. اكيد ممثلة الامم المتحدة لها علم بما يجري في العراق جراء احتلاله من قبل امريكا لماذا لا تدين وتستنكر القائمين والمسببين لهذا العنف وهل تعرف مكانة المرأة قبل الاحتلال افضل منها بعد الاحتلال . اسأل ما معنى وضع القوانين بدون العمل بها والحرص على تنفيذها .. من يضحك على من . وهل الشريعة الاسلامية قصرت في تشريعاتها عن انصاف المرأة والتعريف بحقوقها وواجباتها .

لماذا لا يكون المؤتمر او المؤتمرات بهذا الشأن . التأكيد على كيفية تفعيل والعمل الجاد بالقوانين السائدة والموضوعة لحماية المرأة ومنذ زمن بعيد . العنف الاسري جزء يسير من العنف المجتمعي والجهل بالقانون الوضعي والشرائعي عليكم بالتثقيف على هذا والعمل بالقوانين الوضعية والشرائعية التي تنصف وتحمي المرأة . يكفينا تشريع القوانين والحبر على الورق . كل تشريع قانوني جديد يتناقض مع الشريعة الاسلامية باطل وغير مقبول . كفاكم كذب وتزوير والمتاجرة بحقوق المرأة كمتاجرتكم بمأساة الحسين وآله . حمايتها مِن مَن من اهلها ام من زوجها وذويها الم تظمن الشريعة الاسلامية هذه الحقوق .

لكنكم عاجزون عن العمل بهذه القوانين الإلهية . كلمات الرئاسات الثلاث متناقضة وكلا يرمي التقصير على نظيره و ممثلة الامم المتحدة تشكك بالشريعة الاسلامية وتحابي وتغطي على من روج وعمم العنف والفوضى في العراق . والظاهر انها قبضت الثمن . والحكيم يشكك بالجميع نائيا ومتجاهل للحقيقة . ورجال الدين و اصحاب الشأن غائبون عن هذا المؤتمر . الغرض منه واضح الدعاية الانتخابية للحكيم واعطاء مسحة حضارية كاذبة له ولتياره التابع لإيران لتجميل صورة التيار الايراني الصفوي الحاكم في العراق . ماذا نستنتج او ننتظرمن تشريع قانون العنف الاسري . هل ممنوع على الاب محاسبة وتوجيه ابنائه او محاسبة الرجل لزوجته او اعتراض الام او الزوجة على السلوك الخطئ لأي منهم . عليكم الايضاح وعدم الغموض وذر الرماد في العيون والمتاجرة بهذا الامر المهم . امريكا واسرائيل و النظام الايراني وحلفائهم والمتعاونين معهم ومن يسير بركابهم يروجون ويعملون بالعنف وعليه لغرض تعزيز سطوتهم على العراق كوطن وشعب وتخريبه وتمزيق نسيجه الاجتماعي . الحكيم والمالكي وهادي العامري والخزعلي يعرفونه و الفلاح يعرف والبقال يعرف وحملة الشهادات المتوسطة والعليا يعرفون ذلك . فلا ادري من يحاورون في مؤتمرهم هذا اللهم قد يحاورون الحمير والحمير ليست لها علاقة بهذا الموضوع .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *