طريق إيران إلى القدس من كربلاء إلى غزة

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الأردن تقرر إلغاء عقد”القمة الرباعية”بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة من قبل إسرئيل وعجز واشنطن عن وقف الحرب
جنرال أمريكي يصل إسرائيل للتنسيق والدعم
الصحة الفلسطينية:(2750) شهيد و(10)آلاف جريح في غزة جراء العدوان الإسرائيلي
الصين:الانتهاكات الإسرائيلية على غزة تجاوز حدود الدفاع عن النفس
الأمم المتحدة:دمار أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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الطالباني:مسعود البارزاني طالب أكراد كركوك محاربة الجيش العراقي لتجلس عائلته على اطلالها
من انجازات الحكومة الشيعية الإطارية..نزوح (68) ألف أسرة من الأهوار جراء قطع إيران المياه عنها
الإطار:هيئة اجتثاث البعث هيئة وقتية لكن ” الإمام خامئني يرفض حلها”
بايدن والسوداني يؤكدان على إبقاء “الصراع”بين حماس وإسرائيل!
النزاهة: هدر (50) مليون دولار في شركة نفط البصرة
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