طريق سهل للمنتخبات الأوروبية لكأس العالم 2022

طريق سهل للمنتخبات الأوروبية لكأس العالم 2022
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أجريت قرعة أوروبا المؤهلة لكأس العالم, مساء أمس الإثنين، في العاصمة السويسرية زيوريخ، حيث كان الطريق معبدا أمام المنتخبات الكبرى نحو بلوغ مونديال قطر 2022.وتمَّ تقسيم الـ55 منتخبًا على 10 مجموعات، تضم 5 منها 6 فرق، فيما تضم الخمس الأخرى 5 فرق في كل مجموعة.وتمتلك القارة العجوز 13 مقعدًا في البطولة، التي تجرى بين 21 نوفمبر/تشرين ثان، وحتى 18 ديسمبر/كانون أول 2022؛ حيث تتأهل 10 منتخبات هم أبطال المجموعات مباشرة، بينما تتأهل 3 منتخبات من خلال مرحلة الملحق كأفضل ثوانِ.وفي الوقت الذي كانت فيه القرعة متوازنة للكبار، جاءت المجموعات الثانية، والثالثة، والسابعة، صعبة بعض الشيء لمنتخبات إسبانيا، وإيطاليًا، وهولندا.فقد وقعت إسبانيا (حاملة لقب نسخة 2010)، إلى جانب السويد، وهو ما قد يسبب بعض الصعوبات لها، فيما جاءت سويسرا (وهي منتخب صعب المراس) مع الأزوري، الذي لم يتأهل للنسخة الأخيرة في روسيا.كما أنَّ هولندا (التي لم تتأهل لمونديال روسيا)، وقعت مع تركيا التي تطورت بشكل كبير مؤخرًا، بالإضافة لمنتخب النرويج، بقيادة هدافه الخطير إيرلينج هالاند، ومع منتخبات لاتفيا، وجبل طارق، ومونتنيجرو.كان منتخبا ألمانيا، وفرنسا (حاملة اللقب) الأسعد حظًا، بتواجدهما في مجموعتين بالمتناول؛ حيث جاء المانشافت مع رومانيا، وأرمينيا، ومقدونيا، وليشتنشاين، أما الديوك فقد وقعوا مع أوكرانيا، وفنلندا، والبوسنة، وكازاخستان.وجاء منتخب البرتغال، بقيادة نجمه الأسطوري كريستيانو رونالدو، في المجموعة الأولى مع صربيا، وجمهورية إيرلندا، ولوكسمبورج، وأذربيجان.أما منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة) فسيكون في مواجهة مع بولندا، وهدافها الخطير ليفاندوفسكي، إلى جانب المجر، وألبانيا، وأندورا، وسان مارينو.

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