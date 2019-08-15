طعمة:الدعوة لحل الجيش العراقي لتدمير الدولة

طعمة:الدعوة لحل الجيش العراقي لتدمير الدولة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عد رئيس كتلة النهج الوطني النائب عمار طعمة، اليوم الخميس، المطالبة بحل الجيش العراقي هي دعوة لتغليب الفوضى ومحاولة اضعاف الدولة، داعيا الى نبذ الاصوات المهددة لوحدة القوات المسلحة.وقال طعمة في بيان ، اننا “نشجب ونرفض التصريح غير المسؤول الذي صدر من احدهم بحلّ الجيش العراقي ونعتبره دعوة الى تغليب الفوضى واضعاف الدولة ومؤسساتها وما يترتب على ذلك من اجواء وبيئة تنتج الضياع وتهديد النظام الاجتماعي العام”.واضاف انه “ولا يختلف اثنان من العقلاء والحريصين على مصالح شعوبهم واستقرار مجتمعاتهم على أهمية وجود جيش رصين يتمتع بعقيدة وطنية جامعة تتآزر جهود القوى السياسية والاجتماعية على تقويته ودعمه وتطوير قدراته ليشكل صِمَام أمان يدفع التحديات ويواجه التهديدات الامنية والعدوان الخارجي”.وتابع اننا “نحذر من هذه الاصوات المهددة لوحدة وانسجام القوات المسلحة مع التشكيلات الساندة لها وندعو الجميع الى نبذها وتضييق الخناق حولها لئلا تتصاعد وتشكل ثقافة مريضة تنخر بمؤسسات الدولة الاساسية”.واشار الى ان “جميع السلطات مدعوة للإسهام في دعم الجيش العراقي وحمايته من التداخل والتنازع السياسي، وتأهيله بالقيادات الوطنية المهنية النزيهة ليتمكن من اداء واجبه الوطني بأتم وجه”.

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