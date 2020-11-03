طلال:صرف رواتب الموظفين متوقف على إقرار قانون الاقتراض

طلال:صرف رواتب الموظفين متوقف على إقرار قانون الاقتراض
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- غرد احمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء (3-11-2020)، بخصوص ازمة صرف رواتب المتقاعدين، فيما اشار الى ان صرف رواتب الموظفين يتوقف على اقرار قانون الاقتراض من قبل مجلس النواب.وكتب ملا طلال في تغرديته على حسابه الرسمي في ’’تويتر’’، “في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزارة المالية بإيجاد الحلول بشكل عاجل لصرف رواتب المتقاعدين”.وتأكيدا على ان صرف رواتب الموظفين مرتبط باقرار قانون تمويل العجز في الموازنة، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء “بإنتظار إقرار قانون (تغطية العجز المالي) من قبل مجلس النواب للمباشرة بصرف رواتب الموظفين”.

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